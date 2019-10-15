كوريا الجنوبية تعرض نموذجا لمقاتلة جديدة...فيديو

قدمت شركة Korea Aerospace Industries (KAI) نموذجًا بالحجم الكامل لمقاتلتها . KF-X حدث هذا في معرض الأسلحة ADEX في سيئول.

في ADEX ، يتم تقديم النموذج مع خزانات الوقود الخارجية والصواريخ تحت الجناح والجزء الأوسط.

كتب موقع Flightglobal ، على الرغم من تصميم الطائرة يذكر ب Lockheed Martin F-35A ، إلا أنها تفتقر إلى بعض صفات الشبح في النظير الأمريكي. يعزو المطورون مشروعهم إلى الجيل 4 ++. والقدرات القتالية ، يجب أن تتجاوز القدرات في رافيل الفرنسية وتايفون الأوروبية، لكن لن تتفوق على F-22 Raptor و F-35 Lightning II.

السرعة المقدرة للمقاتلة KF-X هي 1.9 ماخ. سيكون لديها عشر نقاط تعليق للصواريخ والقنابل وحاويات معلقة، تم تجهيز التصميم بمحاكي لنظام الكشف والتوجيه Sniper ، نظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء. على الجناح الأيسر مدفع طائرة 20 ملم.

يخططون لإنتاج المقاتلة الجديدة في عام 2021، وللمرة الأولى رفعها إلى السماء - في عام 2022. واستكمال تطوير المقاتلة بحلول عام 2026. سوف يشتري الجيش شراء 120 مقاتلة جديدة. سيتم إنتاج الطائرة في كلا الإصدارين ذات المقعد الواحد وذات المقعدين. سيكون طول المقاتلة 16.9 متر، والارتفاع - 4.7. وسيكون باع الجناح 11.2 متر.