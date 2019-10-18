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16:42 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    منطاد حربي

    المناطيد الحربية الحديثة...مهامها وقدراتها

    © Photo/ AUGUR - RosAeroSystems
    رصد عسكري
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    برامج إنشاء مناطيد قتالية من مصلحة القوات المسلحة والبرامج تعمل عليها العديد من البلدان المتقدمة.

    من مزايا هذه المناطيد: القدرة الكبيرة على حمل الأوزان الثقيلة ومدى تحليقها بدون توقف بعيد جدا، وتستهلك الوقود أقل من الطائرات والمروحيات، وقادرة على البقاء في الجو وقت طويل جدا. وبالإضافة إلى ذلك، المناطيد لا تحتاج إلى مدرج مطار — يمكن إطلاقها من أي مكان تقريبا أي تقريبا. ومن مساوئ المناطيد سرعتها المنخفضة (160 كيلومترا في الساعة) وضعف القدرة على المناورة، ولكن يوجد مهام تكون فيها هذه العوامل لا تلعب دورا حاسما.

    نبذة عن المناطيد الحربية القديمة:

    وضعت آمال كبيرة على المنطاد الحربي في ألمانيا. تم بناء المناطيد للقيام بعمليات قتالية في ساحات القتال في الحرب العالمية الأولى.  بحلول الثلاثينيات من القرن الماضي، أصبح الألمان منشئي أكبر منطاد حربي في العالم "هيندنبورغ"، الذي كان قادر على حمل 100 طن من البضائع عبر المحيط. ولكن توقف تطوير المنطاد بسبب الكارثة التي حدثت في 6 مايو/أيار 1937. انفجر أكبر منطاد في الهواء واحترق.

    فلننسى "هيندنبورغ"! المناطيد الحديثة لا تحترق وسيساعد استخدامها في حماية الأسطول بالرادارات والصواريخ. الفكرة جذرية: يمكن للبحرية استخدام المناطيد الحربية كإضافة إلى أسطولها الحربي.

    بعد ما يقرب من مائة عام من عمل البحرية مع المناطيد الجوية، تم طرح اقتراح جديد، والذي يمكن من خلاله استخدام المناطيد التي تعمل بمحركات الهليوم لنقل البضائع، والعمل كجهاز استشعار طائر، وكذلك حمل الصناديق المزودة بصواريخ لزيادة القوة النارية للسفن على السطح.

    تم طرح الفكرة في العدد الأخير من Proceedings ، المجلة الرسمية للمعهد البحري الأمريكي. في مقال بعنوان «Airships? Yes, Really!»، يُقال إن المناطيد أخف من الهواء وفيها ترسانة " تحويل اللوجستيات العسكرية، والقيادة والسيطرة، والمراقبة والاستطلاع ".

    في العشيرينيات والثلاثينيات في القرن الماضي، أجرت البحرية الأمريكية تجارب مع المناطيد بهدف استخدامها ككشاف للسفن. لا تزال القوات البحرية الأمريكية تعتمد على البوارج باعتبارها الوسيلة الرئيسية للنضال في المعارك البحرية، ومن المرجح أن يصبح الأسطول الذي يدخل المعركة أولاً هو الفائز. استحوذ الأسطول على العديد من المناطيد الحربية، اثنان منها،  USS Macon  وUSS Akron ، يمكنهما إطلاق وإعادة ما يصل إلى خمس طائرات استطلاع لكل منها. ومع ذلك، انتهت التجربة بسلسلة من الحوادث التي أدت إلى فقدان كلا المنطادين.

    المناطيد الحربية الحديثة:

    بعد 90 عامًا، تغيرت التكنولوجيا، لذلك يمكن أن تعود المناطيد بفضل التقنيات الحديثة وقدراتها الكامنة. في أيامنا هذه ، لم تعد تمتلئ المناطيد بالهيدروجين، بل على العكس، تمتلئ بالهيليوم غير القابل للاحتراق. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق النار عليها أصعب بكثير مما يعتقد عادة.

    يمكن استخدام المناطيد بطرق عديدة. واحدة من أهم وظائف المناطيد: دورية رادار لبقية الأسطول. سيسمح المنطاد، المزود برادار مسح إلكتروني حديث، بالمراقبة خارج نطاق الرادارات الموضوعة على السفن، مما سيتيح  اكتشاف الصواريخ على ارتفاع منخفض للغاية فوق سطح البحر على مسافة بعيدة. يستطيع المنطاد الطيران فوق الأسطول لعدة أيام وحتى أسابيع متتالية، بينما تحتاج الطائرة إلى الهبوط في غضون ساعات قليلة، حتى عند التزود بالوقود في الهواء.

    إذا تم التقدم في المفهوم أبعد من ذلك، يمكن أن يحمل المنطاد صواريخ دفاعية لضرب الصواريخ الهجومية أو الصواريخ الهجومية لضرب أي أهداف تم اكتشافها. وظيفة مفيدة أخرى للمناطيد هي استخدامها كوسيلة للنقل. تتيح  تصميمات المنطاد الحديثة نقل ما يصل إلى 500 طن.

    يمكن أن تحلق المناطيد عبر المحيطات ثم تقوم بتسليم البضائع إلى السفن أو إلى الجسور التي تحرسها قوات المارينز أو حتى إعادة تحميل صوامع الصواريخ على أسطح السفن الحربية بالقرب من مناطق القتال.

    هل ستحقق المناطيد قدرات جديدة للقوات البحرية والقوات المسلحة ككل؟ الأمر يستحق التفكير. تعمل الشركة الأمريكية JP Aerosapce  بنشاط على المنطاد الحربي الستراتوسفيري، والذي يمكن استخدامه لإطلاق مركبات الإطلاق الفضائية من ارتفاع يتراوح بين 50 و 60 كيلومتراً. يقيم المتخصصون المفهوم نفسه بطرق مختلفة، ولكن الخبرة المكتسبة خلال تطوير هذا النظام سوف تعطي نبضة تكنولوجية جديدة في المستقبل. يمكن أن تصبح المناطيد الحديثة الوسيلة الرئيسية لنقل الإشارات اللاسلكية أو إجراء الاستطلاع الجوي مع الأقمار الصناعية.

    ويأخذ المطورون الروس لمنطاد "بيركوت"، الذي وصل إلى ارتفاع 20 كيلومترا  هذا في الاعتبار. يمكن له أن يقوم برحلة مستقلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. تتم الإدارة دون مشاركة الطاقم على متنه. يتم تزويد جميع المعدات بالطاقة بفضل الألواح الشمسية التي تنتج التيار الكهربائي. "بيركوت" الروسي هي المسؤول عن نقل الاتصالات، وكذلك إجراء استطلاع على ارتفاعات عالية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأسطول, أسلحة
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