أسرع مقاتلة في العالم لا تجد عدوا في مجال عملها

تبدو مقاتلة "ميغ-25" في الظاهر غير لبقة، ولكنها تبقى في مقدمة أسرع المقاتلات في العالم.

وصنعت روسيا هذه الطائرة في القرن الماضي لمواجهة قاذفة القنابل الأمريكية الأسرع من الصوت المنتظَرة XB-70 حسب مجلة "واي آر ذي مايتي"، فهي تستطيع أن تطير بسرعة 3000 وحتى 3400 كيلومتر في الساعة. وسرعان ما سجلت هذه المقاتلة الاعتراضية 29 رقما قياسيا عالميا في السرعة والارتفاع الذي تحلق عليه.

وأخرجت الكارثة التي وقعت أثناء اختبار طائرة XB-70 في عام 1966 أخرجت هذه الطائرة من حيز الوجود، فتغيرت المهمة الرئيسية الموكلة إلى مقاتلة "ميغ-25" إلى تحقيق السيطرة الجوية إلى جانب اعتراض الطائرات المعادية.

وفي ظن الخبراء الأمريكيين، فإن الرادار القديم كان يعيق مقاتلة "ميغ-25" عن استغلال تفوقها على مقاتلات الناتو (حلف شمال الأطلسي)، ولكنها تخلصت من "العائق" عندما حصلت على الرادار الجديد.

وتبقى طائرة "ميغ-25" في مقدمة أسرع المقاتلات في العالم، محتفظة بقدرتها على الصعود إلى علو لا تقدر عليه أي مقاتلة أخرى، ولكنها لا تجد اليوم الأعداء على هذا الارتفاع.

وتظل مقاتلات "ميغ-25" في الخدمة في عدد من الدول. وفي روسيا حلت محلها مقاتلة "ميغ-31".