غواصات نووية روسية تختبر الأسلحة في بحر النرويج

أعلن المكتب الصحفي التابع لأسطول بحر الشمال الروسي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية متعددة الأغراض في الأسطول الشمالي نيجني نوفغورود وبسكوف، بدأت بالغوص في المياه العميقة في بحر النرويج، والتي خلالها من ضمن أشياء أخرى سيتم اختبار عينات من الأسلحة.

وجاء في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "خلال الغوص، الذي سيستمر خلال الأسبوع المقبل، سيمارس الطاقم التكتيكات وأنواع مختلفة من المناورات في نطاق واسع من الأعماق، بالإضافة إلى اختبار نماذج مختلفة من المعدات والأسلحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصناعية المعلن عنها".

وسيتم تنفيذ الغوص في أعماق البحار بواسطة أطقم من الغواصات النووية بالتناوب، بما في ذلك إلى أقصى عمق الذي تستطيع للغواصات من هذا النوع الوصول إليه.

وأوضح المكتب الصحفي، أن الغوص في أعماق المياه المحايدة للبحر النرويجي هي ممارسة شائعة يتم إجراؤها من قبل غواصات أسطول بحر الشمال الروسي.

وأضاف: "بأن أعماق مياه بحر بارنتس، لا تسمح للغواصات من أنواع مختلفة بالغوص بشكل آمن إلى أقصى عمق".