طيارو الناتو يفتخرون بمرافقتهم "سو-35 القوية"

أعلن الطيارون العسكريون البلجيكيون الذين يقومون بالمناوبة في منطقة البلطيق أنهم تمكنوا من مرافقة الطائرات الروسية، بما في ذلك طائرة "سو-35 القوية".

وجاء في بيان على الحساب الرسمي لسلاح الجو البلجيكي على تويتر: ""إن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 المنتشرة حاليًا بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لحلف الناتو قد اعترضت بنجاح بعض الطائرات الروسية اليوم، بما في ذلك طائرة سو-35 "فلانكر" القوية. قام طيارونا وموظفونا على الأرض بعمل رائع مرة أخرى لضمان سلامة المجال الجوي الأوروبي للناتو".

وتم إرفاق البيان بصورة لمقاتلة روسية أثناء الطيران.

الطيارون البلجيك الذين يشكلون جزءًا من مهمة دوريات الناتو في دول البلطيق ليسوا أول من "يتباهى" بمرافقة الطائرات الروسية. في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، نشروا صورا لمقاتلة سو-34 التي تم تصويرها أثناء الطيران. في سبتمبر / أيلول، قال سلاح الجو البلجيكي إنه أرسل مقاتلات لمرافقة طائرات تو-160 وسو- 27.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن جميع رحلات القوات الجوية كانت ولا تزال تنفذ وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة. وأن حدود الدول الأخرى لا تنتهك.