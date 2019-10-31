كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخين في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الحنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من نوع غير محدد في اتجاه بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قواتنا تحافظ على استعدادها القتالي في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى وتراقب تطور الأحداث".

ووفقا لها، عمليات الإطلاق جرت في محافظة بيونغان نامدو.

في وقت سابق، حذر خفر السواحل الياباني السفن من أن كوريا الديمقراطية قد أطلقت صاروخا، وفقا لما ذكرته قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية.

وأعلنت بدورها وزارة الدفاع اليابانية أن صاروخ كوريا الشمالية لم يصل إلى البلاد أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليابانية: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة، والتي يمكن أن تكون صاروخا باليستيا. نحن نعتقد أنها (القذيفة) لن تصل إلى أراضي بلدنا، وستسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".