مناورات للقوات البحرية والقوات الفضائية الروسية في البحر المتوسط

تم إجراء تدريبات مشتركة للقوات البحرية وقوات الفضاء الروسية في إطار التحقق النهائي من التدريب القتالي للقوات التنفيذية في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمراسل "نوفوستي".

شاركت أكثر من خمس سفن حربية وسفن دعم في التدريبات.

وصرح قائد القيادة التنفيذية في منطقة العمليات البعيدة ، سيرغي ترونيف، للصحفيين أن السمة الرئيسية للتدريبات هي أنه شارك فيها مجموعات مختلفة، شملت سفن من أسطول البحر الأسود، أسطول بحر البلطيق، وكذلك سفن الدعم ومجمع الصواريخ الساحلي "باستيون"، والقوات الفضائية، وكذلك كاسحات الألغام والقوارب العسكرية لأسطول البحر الأسود.

وقال ترونيف "في الوقت الحالي، اكتملت المرحلة النشطة من التدريبات ... لقد تم وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم استخدام أسلحة الصواريخ وأسلحة المدفعية. وقد تم وضع عناصر حماية وأمن الملاحة في المنطقة المحددة. وحققت التدريبات نتائج إيجابية".

وأكد القائد أن "القوات تقوم بمهام لضمان سلامة الملاحة ومكافحة الغواصات ومكافحة التخريب والدفاع الجوي والتتبع، بما في ذلك الأسلحة، والمجموعات البحرية والسفن الفردية للقوات البحرية التابعة للدول الأجنبية الواقعة في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على المستوى الثابت من الاستعداد القتالي ، يتم تنفيذ أنشطة التدريب القتالي باستمرار.

وأشار إلى أنه في التدريبات يتم إطلاق نار، بشكل منفردة وبمساعدة الطيران، وبالمكون الساحلي، وبطبيعة الحال، ومن سفن البحرية".