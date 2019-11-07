الدفاع الجوي الروسي والمصري يطلقان النار من "تور" و"بوك"...فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" فيديو لإطلاق نار، من قبل وحدات الدفاع الجوي الروسية والمصرية خلال مناورات مشتركة بالقرب من القاهرة.

ويظهر في الفيديو إطلاق طائرات مسيرة كأهداف، وعمل طواقم وسائل الدفاع الجوي الروسي والمصري.

وتم إطلاق النار من أنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم2إيه" و"تور-إم2إيه" ومن الأنظمة المحمولة "إيغلا-إس" والمدفعيات ذاتية الدفع "شيلكا-إم4".

وكان يراقب المناورات رئيس الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، الفريق ألكسندر ليونوف وقائد الدفاع الجوي للقوات المسلحة المصرية، الفريق علي فهمي.

تقام المناورات، في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في إقليم مركز التدريب التكتيكي للدفاع الجوي لمصر بالقرب من القاهرة. شارك أكثر من مائة من الأفراد العسكريين من المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.