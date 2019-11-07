على بعد أمتار من الأرض...طائرة "ل-39" تحلق على علو منخفض للغاية (فيديو)

تتم مناقشة فيديو للطائرة القتالية للتدريب "إل-39" (ألباتروس) على الإنترنت. تم تصوير الفيديو في مكان ما في الصحراء. تحلق فوق مجموعة من عدة أشخاص على ارتفاع بضعة أمتار فقط وبسرعة عالية هذه الطائرة النفاثة الصغيرة بصوت هدير.

أولا، اعتقدوا أن هذا يحدث في "نقطة ساخنة"، والأشخاص الذين حلقت فوقهم كان معهم محطة إذاعية وكانوا ببذة عسكرية ويوجد بجانبهم مركبة الجيش همفي.

ومع ذلك، يُظهر التفحص الدقيق للفيديو أن الطائرة لم يتم تكييفها لاستخدام أي أسلحة ولديها علامات تعريف وتمويه مميز للقوات الجوية التشيكية. من الممكن أن تكون هذه "ألباتروس" أمريكيية وتابعة للقطاع الخاص، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

So a US private owned L39 Albatros (not iraqi as previously posted) likely used for a movie with its Gimbal ..but very cool low pass pic.twitter.com/sg1r0CnX9j — Harry Boone (@towersight) November 6, 2019

هناك توقعات بأن الآلة المجنحة تشارك في فيلم ما – يوجد أمام في الجزء الأمامي في الأسفل حاوية يمكنها حمل كاميرا فيديو.

كانت L-39 المصممة والمصنعة في تشيكوسلوفاكيا، الطائرة التدريبية القتالية الرئيسية في القوات الجوية السوفيتية، وكذلك في معظم بلدان حلف وارسو ودول الكتلة الشرقية. لا تزال في الخدمة في عشرات البلدان. على سبيل المثال، تستخدم كطائرة هجوم خفيفة في سوريا وليبيا.

حصل على عدد كبير من هذه الطائرات أصحاب القطاع الخاص. يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، حتى فرق جوية تستخدمها.