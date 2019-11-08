مدفعية قوية ومرنة...وسائل إعلام تقيم "لوتوس" الروسية

في ديسمبر/كانون الأول، سيتم اختبار المدفعية الذاتية الدفع 2إس42 "لوتوس" في الخريف، وفقًا لرئيس مركز التصميم والإنتاج الذي طور هذه المدفعية.

يثبت نظام لوتوس على هيكل بي إم دي-4إم. مسدس اللوتوس 120 مم وهو مزيج من الهاون ومدافع الهاوتزر الخفيفة. إنه يوفر مدى أبعد لإطلاق النار المباشرة من مدافع الهاون التقليدية، لكن المهمة الرئيسية للوتوس هي ضرب الأهداف المغلقة. تم تطوير ترسانة كبيرة من الذخيرة ل 2إس42، بما في ذلك المدافع ذاتية ذاتية الدفع التي يمكنها استخدام قذائف "كيتولوف" الموجهة بالليزر.

يشكل لوتوس نظامًا قويًا ومرنًا لإطلاق النار. قدرته على دعم المظليين في المرحلة الأولى من الهجوم، والعمل كمدفعية وكسلاح هجوم، لها أهمية خاصة بالنسبة للقوات المحمولة جواً، كما كتب موقع ذي درايف.

ستكون المدافع ذاتية 2إس42 بديلا عن "نونا" السوفيتية وجزءًا من جهد أوسع لتحديث أسطول المركبات الهجومية المحمولة جواً مع توفير قدرات أوسع لقوات الإنزال الجوي.