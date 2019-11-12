الطائرة الأمريكية السرية "سيليرا 500 إل" تقوم بأول رحلة لها

قامت الطائرة Celera 500L ، التي طورتها الشركة الأمريكية، برحلتها الأولى. ومع ذلك، نظرًا لتصنيف جميع البيانات الموجودة بخصوص هذه الطائرة بالسرية، فقد تكون هذه المعلومات غير موثوق بها، وقد تكون الرحلة هي الثانية أو الثالثة، بسحب موقع "توب وار".
تفاصيل الاختبارات غير معروفة، إلا أن الرحلة حدثت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في كاليفورنيا في فيكتورفيل.
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Strange aircraft sighting today on my #NASA #KingAir approach to Rwy-17. This is apparently a Celera 500L, experimental pusher prop plane - #N818WM doing some high speed taxi testing. Very cool. Oh and a look at the grounded #737max jets also at #SCLA #KVCV. I love planes. So does @hermanposada , my cohort!
في مايو 2019، تم رصد هذه الطائرة في مطار جنوب كاليفورنيا. في الوقت نفسه، لا تزال المعلومات المتعلقة بخصائص المنتج الجديد وحتى حول مُنشئها Otto Aviation Group ، التي تعمل سراً في المشروع منذ حوالي عشر سنوات، محدودة للغاية. جسم الطائرة للطائرة يشبه شكل رصاصة أو قنبلة جوية.
الخصائص:
ويعتقد أن سرعة طيران Celera 500L 460-510 ميل (740-820) في الساعة، وارتفاعها يصل إلى 65000 قدم (19.8 كم) ، استهلاك الوقود - غالون (3.8 لتر) لكل 30-42 ميل (48 -68 كم).
تم تصميم Celera 500L وفقًا لتصميم الطائرة الكلاسيكي. في الجزء الخلفي من الطائرة، تم تثبيت محرك Raikhlin RED A03 محرك توربيني بقوة تصل إلى 500 حصان.
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