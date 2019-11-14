الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على تدمير حاملات الطائرات في أية نقطة

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال سلامي في تصريح له على هامش مراسم تكريم "القائد الشهيد في الحرس الثوري حسن طهراني مقدم": إن "الشهيد طهراني مقدم" كان أول من طرح فكرة استهداف السفن الحربية المعادية بالصواريخ الباليستية وحقق هذا الهدف".
وأشار قائد الحرس الثوري، إلى أنه "عندما بدأ العدو فرض العقوبات على إيران تسارعت الإنجازات الدفاعية في البلاد بصورة مذهلة".
وأوضح، أن "جميع الصواريخ أصبحت بالغة الدقة والجميع يعلم أي تكنولوجيا عالية تكون لازمة لجعل الصواريخ الباليستية دقيقة الإصابة وأن الطاقات المتراكمة في القوة الجوفضائية للحرس الثوري قادرة على كسر عظام أي قوة وعدو".
وهدد سلامي، بأنه "لو ارتكب العدو أي خطأ فإن قدرات القوة الجوفضائية قادرة على الرد عليه".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)