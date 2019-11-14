الحرس الثوري: صواريخنا قادرة على تدمير حاملات الطائرات في أية نقطة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن حاملات الطائرات المعادية ليست آمنة في أية نقطة نظرا لامتلاك إيران صواريخ باليستية دقيقة جدا قادرة على استهدافها في حال حدوث أية مواجهة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال سلامي في تصريح له على هامش مراسم تكريم "القائد الشهيد في الحرس الثوري حسن طهراني مقدم": إن "الشهيد طهراني مقدم" كان أول من طرح فكرة استهداف السفن الحربية المعادية بالصواريخ الباليستية وحقق هذا الهدف".

وأضاف سلامي، "وفي ظل هذا الإنجاز فإن قضية حاملات الطائرات المعادية مفروغ منها والعدو يعلم أيضا أن حاملات طائراته ليست آمنة في أية نقطة... هذه حقيقة عذبة للعالم الإسلامي ومرة للأعداء".

وأشار قائد الحرس الثوري، إلى أنه "عندما بدأ العدو فرض العقوبات على إيران تسارعت الإنجازات الدفاعية في البلاد بصورة مذهلة".

وأوضح، أن "جميع الصواريخ أصبحت بالغة الدقة والجميع يعلم أي تكنولوجيا عالية تكون لازمة لجعل الصواريخ الباليستية دقيقة الإصابة وأن الطاقات المتراكمة في القوة الجوفضائية للحرس الثوري قادرة على كسر عظام أي قوة وعدو".

وهدد سلامي، بأنه "لو ارتكب العدو أي خطأ فإن قدرات القوة الجوفضائية قادرة على الرد عليه".