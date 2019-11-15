إيران تقوم بتركيب رادار جديد على "فانتوم" الأمريكية...صور

نشرت وسائل الإعلام المحلية صور للزيارة التي قام بها القائد الأعلى للجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى إحدى القوات الجوية الإيرانية، حيث عرض عليه مقاتلة من طراز F-4E Phantome II تمت ترقيتها، والتي ثبت عليها محطة رادار جديدة.

كما يلاحظ الخبير العسكري يوري ليامين، بالمقارنة مع الرادار القديم، فقد حسّن هذا الرادار خصائص الكشف عن الأهداف المختلفة، وتم إنشاؤه على قاعدة عناصر رقمية حديثة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

Iranian Air Force F4E with new radar.

رادار جدید چندمنظوره بینات نصب شده بر روی F4 pic.twitter.com/f3AKVnc38S — Reza_Mad (@maysam21901) November 13, 2019

وقال ليامين: "على حد علمنا، لأول مرة تم الكشف عن صورها خلال المعرض الجوي الذي أقيم العام الماضي في جزيرة كيش الإيرانية في قسم الصناعة الإلكترونية الإيرانية، تضم هذه المؤسسة شركات دفاعية تعمل في إنتاج مختلف الرادارات وأنظمة التحكم بإطلاق النار وأنظمة الإلكترونيات الضوئية وغيرها من المعدات.

تواصل إيران، رغم العقوبات المفروضة عليها، الاحتفاظ بأسطول كبير من الطائرات الأمريكية F-4 و F-5 و F-14، التي تم الحصول عليها قبل ثورة 1979 ".

وفقًا لليامين، حتى لو بقيت خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، على الرغم من مواجهة الولايات المتحدة، حتى خريف عام 2020، سيتم رفع جميع القيود الدولية على مشتريات الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وتجديد الأسطول العسكري الحالي، وتحديث أسطول الطيران الموجود حاليا سيحتاج أكثر من عام.

يتم تحديث المعدات القديمة في إيران والعمل على إنشاء معدات جديدة في آن واحد. على سبيل المثال، تم عرض طائرة ياسر القتالية الجديدة للتدريب للمرة الأولى.

وأشار الخبير العسكري: "المشكلة الرئيسية لإيران في مثل هذه التطويرات القيود الحالية في شراء محركات قوية حديثة. لذلك، يضطر الخبراء لنسخ محركات أمريكية من F-5".