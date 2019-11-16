اليابان تشتري مجموعة من الصواريخ النرويجية لمقاتلات "إف-35"

صُممت الصواريخ لتجهيز مقاتلات أمريكية من طراز Lockheed Martin F-35A Lightning II من الجيل الخامس اشترتها اليابان.

طلبت اليابان دفعة ثانية من أحدث صواريخ النرويج المضادة للسفن. تم توقيع العقد الأول في شهر مارس/آذار من هذا العام ، في حين لم يتم الكشف عن عدد الصواريخ التي تم شراؤها وتكلفتها وتواريخ التسليم.

فيما يتعلق بالعقد الثاني، فمن المعروف أن تكلفة التسليم ستكون 49.2 مليون دولار، كما لم يتم الكشف عن بيانات أخرى. بعد توقيع العقد الأول، أصبحت اليابان أول مشترٍ لصاروخ JSM الذي صنعته مجموعة Kongsberg النرويجية، وفقا لموقع "توب وار".

يعد الصاروخ الجديد بمثابة تطوير آخر للصاروخ المضاد للسفن NSM الحديث الذي تم تصنيعه في شركة Kongsberg . تم تصميم الصاروخ لتدمير أهداف أرضية وسطحية بدقة عالية. تم تصميمه خصيصًا لوضعه في الحجر الداخلية للسلاح في مقاتلة F-35A وسيتم اقتراح شراءها لاحقا على سلاح الجو الأمريكي.

يبلغ طول الصاروخ 4 أمتار وتبلغ كتلته 416 كيلوغرامًا ، بينما يبلغ وزن الرؤوس الحربية المتفجرة شديدة الانفجار 226 كغم. مصنوع من التكنولوجيا الشبح. مجهز بجناح قابل للطي ومحرك نفاث. يتراوح مدى JSM ما يصل إلى 100 ميل بحري على ارتفاع منخفض وما يصل إلى 300 ميل بحري على ارتفاعات عالية.

في اليابان، سيتم استخدام الصاروخ على مقاتلات F-35A، التي بدأت تدخل خدمة سلاح الجو في البلاد منذ بداية العام الماضي. وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2011 ، في المرحلة الأولى، ستتلقى اليابان 42 مقاتلة من طراز F-35A، وتشمل الخطط المستقبلية شراء 103 مقاتلة أخرى من الجيل الخامس، بما في ذلك 42 من طراز F-35B.