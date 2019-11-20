تدمير غواصة وصد غارة جوية...مناورات سفن أسطول البحر الأسود (فيديو)

يضم الفريق أكثر من عشر سفن، بما في ذلك الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، وسفينة الصواريخ الصغيرة "فيشني فولوتشيك" وسفينة الإنزال الكبيرة "آزوف".

دخلت مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود إلى البحر من سيفاستوبول إلى نوفوروسيسك لإجراء تدريبات قتالية. خلال فترة التمرين، أغلقت مساحة كبيرة من منطقة المياه من أجل المناورة بأمان. في نفس الساحة، تم إطلاق الصواريخ الإلكترونية.

في إطار المناورات القتالية، تدربت أطقم السفن على العثور على غواصة العدو الافتراضي وتدميرها، وكذلك في الكشف عن موقع قيادة والقضاء عليه وصد غارة جوية.

ويضم الفريق الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، وسفينة الصواريخ الصغيرة "فيشني فولوتشيك"، وكاسحتي ألغام "توربينيست" و"كوفروفتسيف"، وسفينة الإنزال الكبيرة "آزوف".

بالإضافة إلى ذلك، شاركت مقاتلات "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض في المناورات. وقامت الطائرات المسيرة من الجو بمراقبة الوضع.