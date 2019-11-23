الجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-90إم" في عام 2020

أعلن رئيس المديرية الرئيسية بوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، اللواء سيرغي بيبيك أن الجيش الروسي سيحصل في عام 2020 على دبابات تي-90إم الحديثة.

وأشار اللواء في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" إلى أنه في العام المقبل سيحصل الجيش الروسي، ليس فقط على دبابات تي-90إم المحدثة ولكن أيضا معدات حديثة أخرى- مركبات قتالية بي إم بي-3 وناقلات الجنود بي تي إر-82أ وفي دي في وبي إم دي-4إم وبي تي إر-إم دي إم، والمدرعات المحمية "تايفون" و"تورنادو" و"تيغر" من أحدث جيل.

وتختلف دبابات تي-90إم عن سابقاتها في وحدة برج القتال المجهز بمدفعية عالية الدقة عيار-152 ملم. والدبابة مزودة أيضا بأنظمة التحكم بإطلاق النار آلية ومدفع رشاش يمكن التحكم فيه عن بعد عيار 12.7 ملم. ويوجد فيها أيضا تكييف الهواء.

وأضاف بيبيك أنه في عام 2019 زادت حصة النماذج الحديثة من الدبابات المدرعة في تشكيلات الاستعداد المستمر والوحدات العسكرية من 48 إلى 50 في المئة، ومن المركبات المدرعة من 57 إلى 61 بالمئة. والتحديث مستمر.