كيف ساعدت اختبارات القنابل الهيدروجينية على إنشاء درع نووي؟

في ذروة السباق النووي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في مطلع عام 1940-1950 ، كان العلماء من كلا البلدين يعملون بنشاط على سبل زيادة قوة الشحنات.

بالنسبة للاتحاد السوفيتي، كان السؤال حادًا بشكل خاص – تمكن من تدمير احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية، لكن لم يتفوق في عدد الرؤوس الحربية وكان عليه أن يفعل هذا.

قلعة برافو:

تفاقم الوضع أيضا بعد إدخال الأسلحة النووية التكتيكية من قبل الولايات المتحدة في أوروبا في عام 1952. بعد ذلك بعامين، قام الأمريكيون باختبار جهاز متفجر يسمى "قلعة برافو" - قنبلة تحمل شحنة من مرحلتين، حيث تم استخدام مادة صلبة، وهي الديوتريد الليثيوم، كوقود نووي حراري. وكانت بهذا التصميم، تنفجر شحنة ذرية من اليورانيوم أو البلوتونيوم في المرحلة الأولى، وخلال الثانية يحدث تفاعل نووي حراري في حاوية مضغوطة بواسطة طاقة الانفجار الأول عن طريق الانفجار الإشعاعي.

وفقًا لحسابات المهندسين الأمريكيين، كان من المفترض أن تكون قوة الانفجار من أربعة إلى ثمانية ميغاطن، على الأرجح من ستة ميغاطن. ومع ذلك، فإن القدرة الحقيقية كانت 15 ميغاطن، أعلى 2.5 مرة مما كان متوقعا. أصبحت قلعة برافو أقوى سلاح نووي أمريكي منذ بدء الاختبار.

القنبلة الهيدروجينية:

اتسعت الفجوة في السباق، وأصبح العمل على "القنبلة العظمى" في الاتحاد السوفيتي أكثر نشاط. في ديسمبر/كانون الأول 1954 ، في اجتماع المجلس العلمي والتقني KB-11 ، برئاسة إيغور كورشاتوف، تم اتخاذ قرار لإنشاء قنبلة هيدروجينية جديدة تسمى"إر دي إس-37" كان أساسها على مرحلتين تصميم يستند إلى مبدأ مادي جديد - مخطط الانفجار الإشعاعي.

يتطلب إنشاء قنبلة نووية حرارية عددًا هائلاً من التصاميم والعمل التجريبي والتكنولوجي وآلاف الحسابات الرياضية وحل المشكلات التكنولوجية الأكثر تعقيدًا في تصنيع أجزاء الشحن من مواد خاصة. كل هذا تم في 18 شهرا.

بالمناسبة، تم تطوير RDS-37 في الأصل كذخيرة طيران لجيل جديد من الطائرات والصواريخ الباليستية. تم استعارة بدن القنبلة، مع بعض التعديلات الفنية، من قنبلة RDS-6C ، التي كانت تنتج بشكل ضخم.

في 8 أكتوبر /تشرين الأول 1955 ، أصدر مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي قرارًا بشأن اختبار قنبلة هيدروجينية جديدة في موقع اختبار سيميبالاتينسك رقم 2.

© Sputnik . Juriy Ivanov قاذفة القنابل "تو-16"

الاختبار:

في 8 أكتوبر /تشرين الأول 1955 ، أصدر مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي قرارًا بشأن اختبار قنبلة هيدروجينية جديدة في موقع اختبار سيميبالاتينسك رقم 2.

وكان طاقم الطائرة تو- 16 بقيادة الرائد فيدور غولوفاشكو لإسقاط القنبلة. كان تاريخ الاختبار في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1955.

في اليوم المحدد في الساعة 9.30، أقلعت الطائرة من مطار جان سيمي. ومع ذلك، عند الاقتراب من نقطة التفريغ، اتضح أنه ، خلافًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، غطت الغيوم الكثيفة المكب.

كان من الممكن تنفيذ القصف باستخدام موجه رادار مركب على تو- 16 ، لكنه تعطل. في ظل هذه الظروف، كان يتعين استدعاء الطاقم إلى القاعدة وكان يتوجب الهبوط بطائرة مع القنبلة.

خلال المناقشات، قُدمت مقترحات لإسقاط القنبلة إلى مستوى "لا انفجار"، ولكن في هذه الحالة، إذا سقطت على الأرض، فربما ينفجر الرأس الحربي ويتسبب في تفاعلات البلوتونيوم واليورانيوم. فقط بعد تلقي ضمانات مكتوبة لاحتمال الهبوط بنجاح، وكذلك ضمانات من قائد الطاقم، فقد تقرر الهبوط في الطائرة.

نجح الطيارون بتنفيذ المهمة. لتقليل المسافة المقطوعة على المدرج القصير للمطار، تم استخدام نظام المظلات المحمولة جوا.

تمت إزالة القنبلة وإعادة اختبار جميع أدواتها وتجميعاتها ومكوناتها، وتم تأجيل تاريخ الاختبار لعدة أيام.

في يوم الاختبار، كانت الظروف الجوية في منطقة المكب مواتية. أسقطت القنبلة من ارتفاع 12 ألف متر، وعملت القنبلة على ارتفاع 1550 متر.

تمكنت الطائرة تو-16 من التراجع إلى مسافة آمنة، لكن على الرغم من ذلك، شعر أعضاء الطاقم بتعرض حراري أكبر في المناطق المفتوحة من الجلد عما يحدث في الشمس حتى في أشد الأحوال الجوية حرارة.

نتيجة الاختبار:

أشار التقرير الذي أعده موظفو موقع اختبار سيميبالاتينسك إلى أن المراقبين الذين كانوا على بعد 35 كم من مركز الانفجار، وهم يرقدون على الأرض بنظارات خاصة، شعروا بتدفق قوي للحرارة في وقت الانفجار ، وعندما اقتربت موجة الصدمة، كان صوت قوي وحاد مزدوج يشبه البرق وكذلك الضغط على الأذنين.

سحابة الانفجار كانت صورة فظيعة للغاية حتى بالمقارنة مع سحابة انفجار قوي مثل انفجار قنبلة RDS-6C في عام 1953. شكل الغبار، الذي ارتفع فوق الحقل التجريبي إلى السحب الطبيعية، سحابة سوداء. و تحركت ببطء نحو مبنى المختبر وبلدة المكب السكنية مع الرياح.

تم تقدير قوة الانفجار النووي الحراري بثلاث طرق مختلفة عند 1.7 ميغاطن (أكثر بـ 4.5 مرة من RDS-6C مع نفس خصائص الوزن والحجم). نتيجة لتشغيل الرأس الحربي، تم تدمير جميع المعدات العسكرية في أرض التدريب، وانهارت التحصينات والمخابئ واحترقت. تدمرت المباني الصناعية والسكنية بالكامل. على بعد 200 متر، سقط جسر السكك الحديدية الصلب.

لقد أتاح الاختبار الناجح ل RDS-37 فرصًا هائلة في تصميم الشحنات النووية الحرارية ذات الخصائص المثالية من حيث الكتلة والأبعاد. أصبح مخطط القنبلة أساسًا لتطوير الشحنات النووية الحرارية للناقلات الاستراتيجية الأخرى: بي إر إس دي إر-12 وصاروخ "بوريا" الباليستي"، وصاروخ الغواصات إر-13 وقنابل الطائرات.

لكن النتيجة الرئيسية كانت "الدرع النووي" الذي بدأ الاتحاد السوفيتي بحيازته، والذي حال دون إمكانية شن حرب عالمية ثالثة.