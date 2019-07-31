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09:23 31 يوليو/ تموز 2019
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    ضربة نووية

    أرض الموت.. أين تم اختبار أقوى القنابل النووية في التاريخ

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    رصد عسكري
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    الطبيعة البكر للشمال والمناخ القطبي القاسي وأكثر من 130 انفجارًا نوويًا - بالضبط قبل 65 عامًا، في 31 يوليو 1954، اعتمد مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي قرارًا بإنشاء موقع للتجربة النووية في نوفايا زميليا.

    على مدار السنوات، تم اختبار جميع أنواع الأسلحة الذرية السوفيتية تقريبًا في هذه المنشأة السرية للغاية. وتتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه التقرير عن موقع الاختبار في نوفايا زميليا والأماكن الأخرى حيث تم تفجير الذخيرة النووية.

    في مكان بعيد جدا:

    في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، كان الاتحاد السوفيتي في حاجة ماسة إلى أرض اختبار حيث سيكون من الممكن اختبار الأسلحة الذرية ليس فقط في الجو وتحت الأرض، ولكن أيضًا في البحر. بحلول هذا الوقت، كان الأمريكيون يجرون تجارب نووية على الجزر المرجانية بيكيني وإنيويتوك في المحيط الهادئ لعدة سنوات.

    من الواضح أن حقل الاختبار يجب أن يكون موجودا قدر الإمكان بعيدا عن المراكز السكانية الرئيسية والاتصالات. نوفايا زيمليا (الأرض الجديدة) كانت مناسبة تماما. يعيش هنا حوالي 400 شخص، وتم نقلهم بسرعة إلى مقاطعة أرخانغيلسك.

    في صيف عام 1954، هبطت عشرة كتائب بناء على نوفايا زميليا. وعلى الرغم من أن العمل على بناء "أوبيكت- 700" الذي تبلغ مساحته أكثر من 90 ألف كيلومتر مربع، عقدته الظروف المناخية القاسية، والمباني الفنية، وأماكن المعيشة، كان المختبر والمطار العسكري للمقاتلات جاهزان بعد عام.

    في خريف عام 1955، وقع أول انفجار نووي تحت الماء في الاتحاد السوفيتي في نوفايا زيمليا، على عمق 12 مترا، تم تفجير طوربيد أطلق من غواصة بشحنة RDS-9 بقوة ثلاثة كيلوطن ونصف. تم إجراء الاختبار لصالح البحرية. وكانت الأهداف عدة مدمرات، كاسحات الألغام والغواصات. زود موقع الاختبار الجديد المتخصصين بمعلومات شاملة عن تأثير الانفجار النووي على جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية.

    في نوفايا زيمليا، تم اختبار أن إن602، وهي أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم، والمعروفة باسم"كوزكينا مات" أو "ملكة القنابل"، بقوة 58 ميغاطون، عدة آلاف من المرات أكثر من القنبلة التي دمرت هيروشيما. تم إسقاط القنبلة العملاقة من قاذفة من طراز تو-95 تم إعدادها خصيصًا - وكانت الشحنة تعمل على ارتفاع أربعة كيلومترات. كان الانفجار شديد القوة لدرجة أن الموجة الزلزالية كانت تدور حول العالم ثلاث مرات، وارتفعت السحابة حوالي 70 كيلومتراً، وكان الانفجار مرئيًا على بعد ألف كيلومتر.

    تم إجراء 132 تجربة نووية على نوفايا زيمليا - 87 تجربة جوية وثلاث تجارب تحت الماء و42 تجربة تحت الأرض. وكانت آخر واحدة في عام 1990. منذ عام 1992، تم تغيير اسم موقع الاختبار المركزي الحكومي لوزارة الدفاع في الاتحاد السوفيتي إلى موقع الاختبار المركزي لروسيا. وهو الآن مسؤول عن المديرية الرئيسية الثانية عشرة لوزارة الدفاع. في إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أجرت نوفايا زيمليا تجارب غير نووية للحفاظ على موثوقية وسلامة الترسانة النووية.

    ملكة القنابل
    CC BY-SA 3.0 / Croquant / Model of the "Tsar Bomba" in the Sarov atomic bomb museum
    ملكة القنابل

    "كرة الثلج" النووية:

    كان هناك موقع تجارب نووية كبير آخر - تبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع – وعلى عكس نوفايا زيمليا كان في مكان مزدحم إلى حد ما - على ضفاف نهر إرتيش، في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية، على بعد 130 كم فقط من سيميبالاتينسك. لقد تم بناء مدينة كاملة هناك للعلماء والجيش - كورتشاتوف.

    بدأ الحقل العمل في عام 1949. قوة الانفجار الأول هي 22 كيلوطن متواضع نسبيا. ومع ذلك، بعد بضع سنوات، تم اختبار قنابل أكثر قوة هنا. في عام 1953، طور العلماء السوفييت، بقيادة أندريه ساخاروف، قنبلة هيدروجينية "منتج إر دي سي-6سي". كانت تتألف الذخيرة من "طبقات"- نظام كروي من طبقات اليورانيوم والوقود النووي الحراري، وتحيط به مادة كيميائية متفجرة. القوة - 400 كيلوطن.

    عمل موقع اختبار سيميبالاتينسك حتى عام 1991. على مر العقود، وقع هنا حوالي 470 انفجار نووي. معظمها تحت الأرض: كانت يتم نشر الشحنات في المناجم والمغارات. على السطح وفي الهواء، تم تفجير 125 شحنة. هنا تم اختبارذخيرة باستخدام متفجرات كيميائية مختلفة.

    تم تفجير القنابل الذرية في مناطق أخرى من الاتحاد السوفيتي. على سبيل المثال، في سبتمبر 1954، اختبر الجيش شحنة نووية تكتيكية في ميدان توتسك في مقاطعة أورينبورغ. كانت جزء رئيسي من التدريبات العسكرية، التي يطلق عليها اسم "كرة الثلج". في توتسك، تم جمع 45 ألف جندي ومئات العربات المدرعة ومدافع المدفعية والطائرات معًا. قاد المناورات المارشال غيورغي جوكوف.

    مباشرة بعد تفجير قنبلة قوتها 40 كيلوطن، قاد القوات عبر منطقة التدمير - لقد نجحوا في اختراق دفاعات العدو باستخدام الأسلحة النووية. في ذلك الوقت، كانت موجة الصدمة تعتبر العامل الضار الرئيسي، لكن الجنود والضباط عانوا من تأثيرات إشعاعية.

    سيميبالاتينسك
    © Sputnik . Alexander Lyskin
    سيميبالاتينسك

    الانفجارات في الصحراء:

    كان حجم التجارب النووية الأمريكية لا مثيل له في العالم. أكبر حقل اختبار مجهز في ولاية نيفادا على بعد 100 كم من لاس فيغاس. في عام 1951، تم تفجير شحنة صغيرة بقوة كيلوطن هناك. بعد ذلك، لاحظ سكان لاس فيغاس والمدن القريبة الأخرى بانتظام "الفطر الذري" في الأفق.

    حاول الأمريكيون جعل الاختبار أقرب ما يكون إلى ظروف القتال. وتم إنشاء مناطق مدنية كاملة في الحقل وخطوط للدفاع، وكان ينقلون إلى هناك معدات مختلفة. تم تسجيل تأثير موجة الانفجار بواسطة كاميرات عالية السرعة.

    انجذب الناس أيضًا إلى الاختبارات - فغالبًا ما كان الآلاف من العسكريين على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز الانفجار. في المجموع، تم تفجير أكثر من 900 شحنة نووية في موقع التجارب في نيفادا.

    بالطبع ، تعرضت البيئة للتلوث الإشعاعي الشديد. بالمناسبة، تم تنفيذ التفجير الذري الأكثر "قذارة" في نيفادا لمصلحة سلمية - في عام 1962 كجزء من برنامج استخدام الشحنات النووية في استخراج، وإنشاء مرافق تخزين المياه والنفط.

    تم وضع شحنة أكثر من 100 كيلو طن تحت الأرض على عمق 190 متر. بعد الانفجار، تشكلت حفرة بعمق 100 متر وقطرها حوالي 400. تطاير 12 مليون طن من التربة في الهواء. ارتفعت سحابتان مشعتان كبيرتان على ارتفاع عدة كيلومترات ومرت فوق ولايات إلينوي ونبراسكا وأيوا وداكوتا الجنوبية. كل هذا كان مصحوبا بتهاطل نووي.

    فجر الجيش الأمريكي قنبلة نووية حرارية على الجزر المرجانية بيكيني وإنيويتوك في أرخيبل مارشال في المحيط الهادئ في مارس 1954، كجزء من عملية "قلعة برافو". ارتكب طاقم الأسلحة النووية خطأ في الحسابات، وتجاوزت قوة الانفجار المخطط لها مرتين ونصف، ووصلت إلى 15 ميغاطون.

    وفقا للخبراء، انبعاث الإشعاع بعد هذا الانفجار يشبه كارثة تشرنوبل. تعرضت العديد من الجزر المرجانية الصالحة للحياة للإشعاع على بعد مئات الكيلومترات من مركز الانفجار. في المجموع، من 1946 إلى 1958 ، تم إجراء حوالي 70 تجربة نووية على الجزر. نتيجة للأمراض الناجمة عن الإشعاع، توفي حوالي 850 من سكان الأرخبيل.

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