وسائل إعلام أمريكية تقيم البندقية الروسية "القاتلة"

يؤكد مؤلف المقال أن البندقية التي تزن 6.5 كيلوغرام تم إنشاؤها لمحاربة الأهداف في سترات واقية من الرصاص بشكل فعال.

تكتب المجلة أنه تم تطوير SVDK على أساس بندقية القنص دراغونوف (SVD) وتستخدم رصاصة بعيار كبير 9.3 × 64 مم 7إن33، النسخة العسكرية الروسية من رصاصة الصيد 9.3 × 64 ملم برينيكي القديمة. إنها تدفع رصاصة من الصلب 254 غرام بسرعة 2526 قدم في الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن SVDK قادر على اختراق درع حوالي 600 متر. وفقا للمؤلف، الناتو لا يملك سلاح مماثل.