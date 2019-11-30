أوكرانيا تنهي اختبارات صاروخ "نبتون" المجنح

وأعلن المدير العام لشركة التصميم "لوتش"، أوليغ كوروستيليف في مقابلة مع "ديفينس إكسبرس" في المرحلة التالية من الاختبار سيتم تفحص الخصائص القتالية للصاروخ.

يتكون المجمع، الذي يتمركز على هيكل كي إرأ3-7634 ويتكون من أربع منصات إطلاق بأربعة صواريخ ومنصة أرضية متنقلة. يزن صاروخ كروز إر-360 إم تسي 870 كغم، كتلة الرأس الحربي -150 كغم، ومدى الإطلاق يصل إلى 280 كيلو متر، والسرعة حوالي 900 كيلومتر في الساعة، وارتفاع التحليق فوق قمة الأمواج من ثلاثة إلى عشرة أمتار.

يذكر أنه لأول مرة عرضت أوكرانيا نموذجا للمجمع الأرضي لصواريخ كروز المضادة للسفن "نبتون" في معرض في كييف في عام 2015، واجتاز الاختبارات الأولى في 22 مارس/آذار 2016. بعد ثلاث سنوات، تم عرض الصاروخ، الذي تم إنشاؤه على أساس المجمع الصاروخي X-35U المضاد للسفن" أوران"، في المعرض الدولي IDEX-2019 في الإمارات العربية المتحدة.

يلاحظ الخبراء أن X-35 هو، في الواقع، نظير معين لصاروخ هاربون الأمريكي المضاد للسفن، وقد تم إنشاؤه في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. في القرن الحادي والعشرين، لا يمثل صاروخ R-360 أي إنجاز كبير في مجال الأسلحة الموجهة. في خصائصه، هو أدنى بكثير من الصواريخ الروسية والأمريكية الحديثة من فئة مماثلة.