حراسة القطب الشمالي... فيديو لبدء المهمة القتالية لنظام الدفاع الجوي "تور"

تولت منظومات صواريخ القطب الشمالي "تور-إم2دي تي" مهمة قتالية في منطقة مورمانسك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت أنظمة صواريخ القطبية الشمالية "تور-إم2دي تي" رسميا بمهام قتالية في لواء البندقية في منطقة مورمانسك.

يظهر في الفيديو "تور" وهي تعمل – تسير فوق الثلوج في القطب الشمالي بسهولة، وبسبب اللون الأبيض، يتم تضييع أنظمة الدفاع الجوي على خلفية المناظر الطبيعية الثلجية.

دخلت "تور" خدمة القوات البرية والساحلية للأسطلو الشمالي العام الماضي. وقد تعلم طاقم المنظومة على استخدامها وأجرى أول عمليات إطلاق.

"تور-إم2"- منظومة صاروخية لجميع الأحوال الجوية، مصممة للدفاع الجوي والدفاع الصاروخي.