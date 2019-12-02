وزارة الدفاع الروسية تحصل على أول مروحية "مي-38تي"

صرح أندريه بوغينسكي، المدير العام للشركة القابضة "مروحيات روسيا"، بأنه تم تسليم أول مروحيــة نقــل عسكري من طــراز "مي-38تي" إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال بوغينسكي لوكالة "سبوتنيك": "إن المروحية تعمل في المناوبة التجريبية. حتى نهاية العام سنسلم الثانية".

يصل مدى تحليق مي-38تي عند النقل حتى 1000 كيلومتر (مع خزانات وقود إضافية). بوزن إقلاع يبلغ 15.6 طن كحد أقصى، قادرة على حمل خمسة أطنان من الحمولة على متنها أو على حبال خارجية.

عند تطوير التصميم الداخلي، تم استخدام الحلول التقنية الحديثة: بدلاً من الوضع التقليدي لتركيب المحركات أمام علبة التروس الرئيسية على مي-38تي، تم وضعه في الخلف. سمح هذا بتقليل مستوى السحب والضوضاء الديناميكي في القمرة، بالإضافة إلى زيادة أمان الطائرة.