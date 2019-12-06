أحدث نظام روسي للدفاع الجوي يحمي من "الشبح" والصواريخ المجنحة

إنه قادر على تدمير ذخيرة الأسلحة الدقيقة والصواريخ الباليستية والتكتيكية والمروحيات والطائرات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنية الشبح.

يمكن لـ "فيكينغ" ضرب الأهداف الأرضية والسطحية.

يستطيع المجمع ضرب 36 هدفا في آن واحد، في حين يتمتع بحصانة عالية من التشويش ويتم دمجه في مجموعات دفاع جوي مختلفة، وفقا لموقع "فيستنيك موردافي".

في المنتدى العسكري الدولي "آرميا - 2019" الذي عقد في الصيف الماضي، تم تقديم منصة الإطلاق الذاتية الدفع 9أ317إم إيه، بالإضافة إلى محطة رادار متعددة الوظائف مع مجموعة من الهوائيات المرحلية.

وقت النشر يصل إلى 5 دقائق، وعدد الأهداف التي يرافقها هو 6، وقت العمل المستمر هو 24 ساعة، والطاقم 4.