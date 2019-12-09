تركيا تأمل في الحصول على مقاتلات "إف-35"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الحديث عن شراء تركيا للمقاتلات الروسية أمر سابق لأوانه، وأن أنقرة لا تزال تتوقع استلام طائرة أمريكية من طراز إف-35.

وقال وزير الدفاع التركي: "في هذه المرحلة، من السابق لأوانه القول ما إذا كنا سنشتري المقاتلات الروسية. يجب أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأحداث. تركيا دولة مستقلة، وسوف تفعل ما تراه مناسبًا. إذا رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوريد F-35، فيمكننا إيجاد موردين آخرين. يتم إنتاج الكثير من الطائرات في العالم، وإيجاد خيار لا يمثل مشكلة. لكننا نريد التعاون مع الولايات المتحدة، لأنهم شركاؤنا "، حسبما أفادت قناة NTV.

ووفقا له، فقد أوضحت أنقرة عدة مرات الوضع لشركائها الأمريكيين، ويعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها على حق.

وأضاف أكار: "قال ترامب أيضًا لزملائه: لقد دفعت (تركيا)، أنتم لا تمنحوهم طائرات – ما هذا المنطق؟" نحن لسنا زبائن، ولكن شركاء في هذا البرنامج. لقد دفعنا، ونفذنا جميع الشروط. لن نقوم بنقل نظام التشفير في F-35 إلى أي شخص، وهذا مهم أيضًا بالنسبة لنا. لقد اقترحنا إنشاء لجنة، ودعمها ترامب ".

يذكر، في 2 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس أمانة صناعة الدفاع التابعة للإدارة الرئاسية، إسماعيل ديمير، أن تركيا تدرس بعناية خصائص المقاتلات الروسية سو- 35.

في وقت سابق ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستبعد إمكانية شراء مقاتلات من روسيا، ولن تطلب من أي شخص إذن بذلك.