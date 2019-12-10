الجيش الهندي يستخدم لأول مرة قذائف "إكسكاليبور" في حقل بوخران للتدريب

والقذائف الآن في خدمة الجيش الأمريكي، وكذلك جيوش كندا والسويد.

في الوقت نفسه، ظهر أول تقرير عن استخدام M982 Excalibur من قبل الجيش الهندي على تويتر السفارة الأمريكية في نيودلهي. يشير التقرير إلى أن القوات الهندية استخدمت الصواريخ النشطة الموجهة أثناء إطلاق النار العملي على حقل التدريب بوخران. لهذا، تم استخدام مدافع الهاوتزر M777.

ونقل موقع "توب وار" عن القيادة العسكرية الهندية: "كما تم اختبار مجموعة توجيه دقيقة متصلة بالجسم لضمان الدقة عند إطلاق النار. تم الحصول عليها أيضا بموجب عقد من الولايات المتحدة.

في غضون بضعة أيام، ستقوم الهند بتحليل أول استخدام لـ Excaliburs ، ثم تستخلص النتائج.

لكن في الصحافة الهندية، تم التوصل إلى استنتاجات بالفعل. لذلك، فإن صحيفة The Economic Times في مقالها كتبت ما يلي:

زاد استخدام قذائف M982 Excalibur من القدرة على ضرب الأهداف بدقة عالية على مسافات طويلة داخل باكستان.

لم تعلق باكستان على تصريحات الصحافة الهندية.

في نسخة التصدير من القذائف، يتراوح مدى إصابة الأهداف حوالي 40-45 كم. في الوقت نفسه، أنشأت الولايات المتحدة ما يسمى بالقذيفة "الذكية"، والتي زاد مداها إلى 57 كم. وفقا لأحدث المعلومات، فإن تكلفة واحدة من هذه القذيفة حوالي 180 ألف دولار. إذا صدقت وسائل الإعلام الهندية، تم توقيع العقد لتوريد أكثر من 600 وحدة من M982 Excalibur.