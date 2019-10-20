باكستان: القوات الهندية "جن جنونها" في كشمير... سقوط قتلى من الجنود والمدنيين

قالت الهند، اليوم الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن جنديين ومدنيين قتلوا في قصف عبر الحدود مع باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها.

كما قالت إسلام آباد إن ستة قتلى سقطوا من جانبها، في واحد من أكثر الأيام دموية، منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص بكشمير في أغسطس/آب.

وذكر مسؤول كبير بالشرطة أن 3 مدنيين هنودا أصيبوا ودُمرت بعض المباني والسيارات، بسبب قصف عنيف من الجانبين استمر لساعات بمنطقة تانغدار في شمالي كشمير في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

وقالت باكستان إن 6 مدنيين باكستانيين قتلوا وأصيب ثمانية في الاشتباك.

وقال الكولونيل راجيش كاليا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن قطاع تانغدار شهد انتهاكا باكستانيا غير مبرر لوقف إطلاق النار.

وأضاف "ردت قواتنا بقوة فألحقت بالعدو أضرارا جمة وخسائر فادحة".

من جانبه، قال راجا فاروق حيدر، رئيس وزراء منطقة ازاد كشمير الباكستانية في تغريدة إن القوات الهندية في كشمير "جن جنونها".

وأضاف قائلا "سقط قتلى ومصابين مدنيين في منطقتي مظفر اباد ونيلوم".

واستمر بقوله "تلك قمة الوحشية... ينبغي ألا يلتزم العالم الصمت حيال هذا".

Indian forces in occupied Kashmir have gone berserk. In overnight ruthless shelling they have martyred 6 civilians n wounded another 8 in Muzaffarabad n Neelum districts. This is the height of savagery. The world must not stay silent over it.#KashmirNeedsAttention — Raja Muhammad Farooq Haider Khan (@farooq_pm) October 20, 2019

​ويتصاعد التوتر بين الدولتين المسلحتين نوويا ووقع إطلاق نار متقطع عبر الحدود منذ الخامس من أغسطس/آب، عندما نشرت الهند قواتها بكثافة في كشمير الهندية لقمع الاضطرابات بعد قرارها إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص بالإقليم.