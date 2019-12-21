الجيش الروسي يحصل على رشاش مائي

سلمت القوات الروسية الدفعة الأولى من الرشاشات أ دي إس القادرة على إطلاق النار على الأرض وتحت الماء.

وقالت الخدمة الصحفية للشركة القابضة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" لوكالات روسية إنه تم الانتهاء من إنتاج رشاشات أ دي إس. وفي الأسبوع الماضي تم الانتهاء من شحن الدفعة الأولى من الأسلحة وفقا لطلب دفاع الدولة.

أ دي إس ستصبح من أسلحة القوات البحرية الخاصة. وقبل ذلك كان يضطر السباح أخذ بندقيتين معه: كلاشنيكوف لإطلاق النار على الأرض وأ بي سي للعمل تحت الماء.

للعمل على الأرض يستخدم أ دي سي ذخيرة أ كيه عيار 5.45 ملم. لإطلاق النار تحت الماء تم تطوير طلقات جديدة بي سي بي وبي سي بي-أو دي من نفس العيار. كل الذخائر تشحن في المخازن القياسية أ كيه. مدى الإطلاق على الأرض 600 متر وتحت الماء 25، ويمكن وضع أنظمة تحديد الهدف مختلفة على الرشاش.