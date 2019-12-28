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15:48 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الدفاع الروسية: تسليم طائرة " سو-57" للقوة الجو- فضائية منتصف عام 2020

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    صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو، بأن مقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" سيتم تسليمها إلى القوة الجو- فضائية الروسية مع محرك المرحلة الأولى حتى منتصف عام 2020.

    موسكو - سبوتنيك. وقال كريفوروشكو، في مقابلة مع مجلة كراسنايا زفيزدا: "أشير إلى أن "سو-57" ستدخل القوات على مرحلتين، وسيتم شراء أول طائرة بمحركات من الجيل الرابع، ومن المخطط تسليمها حتى منتصف عام 2020. وعند الانتهاء من الإجراءات لاختبارها بمحرك في المرحلة الثانية، ستبدأ عمليات التسليم بمحركات من الجيل الخامس ذات كفاءة محسنة للوقود وتكاليف دورة حياة أقل".

    منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    القوات الروسية ستسلم أحدث منظومة صواريخ من طراز "سيرينا-إم" بحلول عام 2025
    في غضون ذلك، أكد كريفوروشكو "في العام المقبل نعتزم إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومة "يارس" المتنقلة لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا- إم" للصواريخ المتنقلة وتسليمها لغاية عام 2025".

    وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو،  قد أبلغ أمس الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

    وزارة الدفاع الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    الدفاع الروسية تكشف نفقاتها لعام 2019
    وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019".

    وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

    وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت "أفانغارد"، بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر.

    وقد انطلق الصاروخ من منطقة دومباروفسكي وأصاب الهدف في كامتشاتكا. وبذلك تم التأكيد على خصائص الطيران لصاروخ "أفانغارد"، ما يسمح باعتماد المنظومة في الوقت المحدد.

    انظر أيضا:

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    تسليم مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس إلى الجيش الروسي يبدأ في عام 2020
    الكلمات الدلالية:
    القوات الجوية الروسية, تزويد سو-57 برادار جديد, الدفاع الروسية
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