الدفاع الروسية: تسليم طائرة " سو-57" للقوة الجو- فضائية منتصف عام 2020

صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو، بأن مقاتلة الجيل الخامس من طراز "سو-57" سيتم تسليمها إلى القوة الجو- فضائية الروسية مع محرك المرحلة الأولى حتى منتصف عام 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال كريفوروشكو، في مقابلة مع مجلة كراسنايا زفيزدا: "أشير إلى أن "سو-57" ستدخل القوات على مرحلتين، وسيتم شراء أول طائرة بمحركات من الجيل الرابع، ومن المخطط تسليمها حتى منتصف عام 2020. وعند الانتهاء من الإجراءات لاختبارها بمحرك في المرحلة الثانية، ستبدأ عمليات التسليم بمحركات من الجيل الخامس ذات كفاءة محسنة للوقود وتكاليف دورة حياة أقل".

في غضون ذلك، أكد كريفوروشكو "في العام المقبل نعتزم إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومة "يارس" المتنقلة لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة "سيرينا- إم" للصواريخ المتنقلة وتسليمها لغاية عام 2025".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ أمس الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع منظومة "أفانغارد" للصواريخ الاستراتيجية في حالة المناوبة القتالية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانغارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019".

وتعتبر "أفانغارد" منظومة استراتيجية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما أنها مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وتناور على طول المسار لتجاوز أي منظومة دفاع جوي.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع أجرت إطلاقا ناجحا للصاروخ الفائق لسرعة الصوت "أفانغارد"، بناء على أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر.

وقد انطلق الصاروخ من منطقة دومباروفسكي وأصاب الهدف في كامتشاتكا. وبذلك تم التأكيد على خصائص الطيران لصاروخ "أفانغارد"، ما يسمح باعتماد المنظومة في الوقت المحدد.