إعلام: العثور على عشرة أشخاص أحياء بعد هبوط اضطراري لمروحية عسكرية تايوانية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، أنه تم العثور على عشرة أشخاص على قيد الحياة من بين 13 شخصًا بعد الهبوط الطارئ لمروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في تايوان، ويستمر البحث عن ثلاثة أشخاص آخرين، وفقًا لتقارير "تايوان نيوز" .

وصرح متحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، بأن رئيس الأركان شين يى مينغ، كان من بين من عثر عليهم أحياء، ووصل وزير الدفاع يان دافا إلى مكان الحادث لمراقبة عملية الانقاذ.

هذا وكانت وسائل الإعلام الصينية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الاتصالات فقدت بمروحية تابعة لوزارة الدفاع التايوانية، والتي كان على متنها كبار المسؤولين العسكريين.

وكانت قد ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز"، بأن الاتصالات قد فقدت مع مروحية "بلاك هوك" العسكرية، صباح اليوم الخميس، وكان رئيس الأركان العامة الفريق أول شين يى مينغ وغيره من كبار ضباط الجيش على متن الطائرة.

وبحسب التقارير، بأنه في حوالي الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي، هبطت المروحية اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية بالقرب من مدينة إيلان.