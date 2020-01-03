"كا-27" تهبط على فرقاطة متحركة... فيديو

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو للتدريبات، حيث قام الطاقم بحوالي 20 مناورة في البحر الأسود، وكان يهبط على متن فرقاطة متحركة.

ويسمي الطيارون هذه الطريقة بالهبوط بـ"الطيراني"، وتقوم المروحية بالانخفاض وتتوازى مع السفينة وتلحق بها، حسب مراسل القناة.

وتجدر الإشارة إلى أن كا-27" هي مروحية عسكرية مضادة للغواصات، وظيفتها الكشف عن الغواصات على عمق يصل إلى 500 متر، بسرعة تصل 75 كيلومتر في الساعة وتدميرها، وهي تعمل في مجالات البحث، ويمكن أن تنفذ المهام التكتيكية بشكل منفرد أو كمجموعة، وتعمل في الظروف الجوية السيئة.