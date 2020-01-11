الهند تطلب من روسيا الحصول على ترخيص لإنتاج "قاتل الدبابات"

في إطار برنامج Made in India ، تعتزم دلهي إطلاق إنتاج قذائف دبابات عالية القوة 125 ملم (في الهند يطلق عليها اسم Total kill - قاتل كل شيء) للدبابات الروسية، التي تشكل الأسطول الرئيسي للجيش الوطني.

تمت الموافقة على الحصول على ترخيص لإنتاج الذخيرة من روسيا من قبل مجلس المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع في البلاد. ويتوقع الجيش تلقي 85 ألف قذيفة لمدفعيات الدبابات من الشركات المصنعة المحلية. سابقا، كان لا بد من استيراد الذخيرة من روسيا، وإنفاق أكثر من 70 مليون دولار سنويا على هذا.

تمتلك القوات المسلحة الهندية حوالي 2800 دبابة روسية الصنع؛ وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، تم توقيع عقد لتجميع 464 من دبابات تي-90إس في المصانع الهندية على مدار أربع سنوات. ولكن جزء من المعدات: مشاهد بانورامية، ونظام التحكم في إطلاق النار والحماية الديناميكية – ستكون من الإنتاج المحلي. سترسل شركة أورال فاغون زافود المحركات وقيمة الصفقة 3.12 مليار دولار.

منذ عام 2012، اعتمدت الهند على روسيا لتزويدها بأسلحة مهمة مثل العربات المدرعة والذخيرة الخاصة بها، بعد أن أدرجت الحكومة في "القائمة السوداء" مصنّعي الأسلحة الإسرائيليين بسبب المخالفات في المشتريات العسكرية، وفقًا لموقع Indian Defence.