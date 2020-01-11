منظومة الدفاع الجوي التدريبية "أديوتانت" تنهي الاختبارات في عام 2020

تم تركيب جميع العناصر اللازمة للتشغيل والأهداف متعددة الاستخدام على هيكل واحد في المنظومة.

ستنتهي اختبارات مجمع التدريب "أديوتانت" في الربع الثاني من عام 2020.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه، في الوقت الحالي، عند إجراء مناورات تكتيكية بإطلاق نيران مباشر للتشكيلات والوحدات العسكرية للدفاع الجوي العسكري، يتم استخدام الأهداف، والتي تم تطويرها بشكل أساسي على أساس الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات، والتي لا تسمح بمحاكاة موثوقة لجميع فئات الأهداف الجوية الحديثة والواعدة.

والمجمع الهدف فريد من نوعه لأنه تم تركيب على هيكل واحد جميع العناصر اللازمة للتشغيل والأهداف القابلة لإعادة الاستخدام الضرورية للعمل والتي تحاكي أسلحة الهجوم الجوي الحديثة، بما في ذلك صواريخ كروز والطائرات والمروحيات.

يعتبر "أديوتانت" هو المجمع الوحيد في العالم الذي يمكنه محاكاة هدف صعب، وسيوفر اثنان فقط من هذه الآلات "غارة نجمية" ، أي، ضربة جوية من جميع الجهات في نفس الوقت.