منظومة "إس-400" الجديدة تبدأ المناوبة القتالية في فبراير

ستبدأ طواقم أنظمة الدفاع الجوي الأحدث "إس-400" المناوبة القتالية في منطقة لينينغراد في منتصف شهر فبراير/شباط، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الغربية.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية: "من المقرر أن تبدأ منظومة "إس-400" الأحدث المناوبة القتالية في منتصف فبراير".

ووفقا للخدمة الصحفية، يتم صيانة المعدات العسكرية لأقسام الصواريخ للدفاع الجوي ومركز التحكم القتالي وضبطها وفحص قابلية تشغيلها وتشغيل الوحدات.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية العام الماضي، تسلم الجنود نظامًا جديدًا من ممثلي الشركة المصنعة في حقل التدريب "كابوستين يار" في منطقة أستراخان. بعد إجراء اختبار القتال وإطلاق النار التجريبي، قاموا بالسير لأكثر من 2000 كيلومتر إلى نقطة النشر الدائمة.