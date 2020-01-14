اختبار مجمع الاستطلاع الجديد "ستريليتس" في ظروف الشتاء القارس في الشرق الأقصى

اختبرت فرقة الاستطلاع في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية أنظمة الاستطلاع والقيادة والاتصالات التي حصلت عليها مؤخراً "ستريليتس" في ظروف قاسية في شتاء الشرق الأقصى.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية الشرقية: "خلال شهر، أجرى الجيش مناورات عملية خلال النهار والليل وتدرب على جمع ونقل بمساعدة مجموعة من المعلومات باستخدام المجمع... تم التدريب، بما في ذلك في درجات حرارة منخفضة للغاية، تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، وعواصف ثلجية، وظروف مناخية صعبة أخرى".

وقامت فرقة الاستطلاع بتنفيذ المهام التي وكلت إليهم في كل المراحل، مما يدل على الأداء العالي للمجمع "ستريليتس"، حسبما ذكر البيان.

"ستريليتس" آخر تحديث دخل خدمة فرق الاستطلاع في آمور في خريف عام 2019. والمجمع مزود بنظام غلوناس، الذي يتحكم بالقتال، ويحدد الأهداف المكتشفة وإحداثياتها ويعد البيانات لاستخدام الأسلحة بفعالية.