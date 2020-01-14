موعد إنتاج القاذفة الشبح الروسية

يجب أن يبدأ إنتاج القاذفة الشبح "باك دا" (مجمع الطيران بعيد المدى) الضخم في عام 2027.

من المقرر إجراء الاختبارات الأولية في أبريل/ نيسان 2023، والاختبارات الحكومية في شهر فبراير/ شباط 2026، وفقا لعقد وزارة الدفاع ومكتب التصميم "توبوليف"، التي حصلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على نسخة منه.

سيتم بناء "باك دا" باستخدام تقنية التخفي - إنها غير مرئية تقريبا لرادارات العدو. أحدث القاذفات مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت.

ستكون قادرة على ضرب أهداف العدو الاستراتيجية المهمة على بعد آلاف الكيلومترات.

يتكون طاقم القاذفة الجديدة من أربعة أشخاص، كما هو الحال في حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو -160"؛ لتجهيز أول "باك دا"، سيتم تصنيع 12 مقعدا للقذف.