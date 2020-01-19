مجلة تتحدث عن "الكمائن الصاروخية" الروسية لحاملات الطائرات الأمريكية

ونشرت مجلة "ناشونال إنترست" مقالا بعنوان "ارقدوا بسلام يا حاملات الطائرات: روسيا تعد كمائن صاروخية".

وفقًا لكاتب المقال، تشكل صواريخ كروز بي-800 "أونيكس" المضادة للسفن، والتي يمكنها تدمير سفن العدو على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، تهديدًا رئيسيا للبحرية الأمريكية.

في الوقت نفسه، ستساعد سفن الدورية، على سبيل المثال، سفينة الدورية من المشروع 22160 "فاسيلي بيكوف"، التي ستنقل الإحداثيات إلى نظام الصواريخ الساحلية المتحرك "باستيون"، في العثور على الهدف.

كما هو موضح في المادة، فإن الفكرة هي أن باستيون، برادارات غير مشغلة، يأخذ سرا موقعًا جديدًا، ثم يتلقى بيانات حول الهدف السطحي ويشن ضربة صاروخية.