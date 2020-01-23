باكستان تختبر صاروخا باليستيا بنجاح... فيديو

وتم إطلاق الصاروخ في إطار مناورات قيادة قوات الجيش الاستراتيجية، التي تهدف إلى التدرب على إجراءات الاستعداد التشغيلي.
وأشارت القوات المسلحة الباكستانية إلى أن مدى الصاروخ "حتف-3" يصل إلى 290 كم.
صاروخ "حتف-3"، المعروف أيضًا باسم "غزنيفي" - تكريماً لحاكم القرن الحادي عشر محمود غزنيفي - صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي.
#Pakistan today conducted a successful training launch of surface to surface ballistic missile #Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads up to a range of 290 kilometers.#APPNews #PakistanArmy @OfficialDGISPR pic.twitter.com/VIAW2DBYF7— APP 🇵🇰 (@appcsocialmedia) January 23, 2020
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