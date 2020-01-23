باكستان تختبر صاروخا باليستيا بنجاح... فيديو

نقلت صحيفة "ديلي تايمز" عن القوات المسلحة الباكستانية أن باكستان نجحت في اختبار صاروخ "حتف -3" الباليستي.

وتم إطلاق الصاروخ في إطار مناورات قيادة قوات الجيش الاستراتيجية، التي تهدف إلى التدرب على إجراءات الاستعداد التشغيلي.

وأشارت القوات المسلحة الباكستانية إلى أن مدى الصاروخ "حتف-3" يصل إلى 290 كم.

صاروخ "حتف-3"، المعروف أيضًا باسم "غزنيفي" - تكريماً لحاكم القرن الحادي عشر محمود غزنيفي - صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي.