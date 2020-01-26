روسيا تطور مروحية جديدة للقوات الخاصة

طورت شركة "فيرتولوتي روسيا" (مروحيات روسيا) (جزء من "روستيخ") نسخة جديدة من مروحيات مي-8أ إم تي شي-في إن بأسلحة أكثر للعمليات الخاصة.

أعلن أندريه بوغينسكي، رئيس الشركة أنه في صيف عام 2019، وقعت الشركة عقدًا مع وزارة الدفاع لإرسال 10 مروحيات للقوات الخاصة وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية من الإصدار الأساسي مي-8أ إم تي شي-في إن.

وقال بوغينسكي: "لدينا نسخة حديثة أ إم تي شي-في إن. فيها خيارات وقدرات أوسع – ليس للطائرة نفسها، ولكن للمعدات الإضافية".

وأكد أنه في المروحية المحدثة تم تحسين "وسائل الهجوم، والكشف والتعرف على الهدف".

وبحسب وسائل إعلام روسية حصلت النسخة الجديدة على اسم مي-8أ إم تي شي-في إن2. وتعد الطائرة وسط بين مي-8 والمروحية الواعدة- مروحية الإنزال من "النوع الجديد".