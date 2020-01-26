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22:57 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2020
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    مقاتلة متعددة المهام سو-57

    أمريكا تترقب الـ"سو 57" الروسية... المقاتلة الأخطر في العالم

    © Sputnik . Alexey Filippov
    رصد عسكري
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    تعد روسيا القوة العالمية الأولى في مجال الدفاع الجوي، ورغم ذلك، فإنها تطور طائرات حربية خارقة، تمثل مصدر رعب للجيش الأمريكي، ومنها طائرات "سو 57"، المصممة لتدمير الطائرات والسفن الحربية، ومحطات الرادار الأرضية، في مدى يتجاوز 5 آلاف متر.

    يقول موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي، إن تلك الطائرة، يتم تصنيفها ضمن مقاتلات "الجيل الخامس"، وتم تصميم هيكلها ليكون قادرا على امتصاص أشعة الرادارات بنسبة تجعل اكتشافها أكثر صعوبة، مقارنة بالمقاتلات الأخرى، وهو ما يجعلها مصدر رعب لمقاتلات الجيل الخامس الأمريكية مثل "إف 35".

    ويبلغ طول الطائرة 22 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين 14.2 مترا، بحسب موقع "ميليتري توداي"، وتعد طائرة هيمنة جوية من نوع فريد، يمكنها آداء مهام متميزة في حروب المستقبل.

    وبدأت روسيا مشروع الطائرة منذ عام 1990، وقامت بأول طلعة تجريبية عام 2010، ووصل عدد طلعاتها التجريبية إلى 5 طلعات، حتى 2013، بحسب موقع "يونايتد إيركرافت" الروسي.

    وتقوم شركة "سوخوي" الروسية بتصنيعها بالتعاون مع شركة "يونايتد إيركرافت" الروسية، وهي طائرة بمقعد واحد، تمتلك كرسي قذف ينتمي للجيل "4++"، وهو ما يزيد مستوى الأمان للطيار إلى درجات عالية، حيث يمكنه العمل، حتى عندما تكون الطائرة في وضع مقلوب، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.

    إنفوجرافيك - المقاتلة الروسية سو-57
    © Sputnik /
    المقاتلة الروسية "سو-57"

    ويمكن أن تقوم الطائرة بإعادة التزود بالوقود في الجو، كما يمكنها مزامنة بيانات القتال مع الأسراب المشاركة معها في القتال، ومع مراكز القيادة الأرضية، في وقت واحد، وهو ما يعد ميزة محورية، في المقاتلات الحربية الحديثة، بحسب موقع "يونايتد إيركرافت".

    وتصمم روسيا نسخة تصديرية من الطائرة، تحمل اسم "سو-57 إي"، وسرعتها 2600 كم/ الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، ويصل مداها إلى 5500 كيلومتر، بحسب موقع "جانز" الأمريكي. 

    وتحمل الطائرة رادار يعمل بنظام "إكس باند" فائق القدرة، مداه 400 كيلومتر، ويمكنه تتبع 60 هدفا، في وقت واحد، لأنه يمنح الطيار نطاق رصد أوسع، خلال الطيران.

    تسليح الطائرة

    المقاتلة الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس سو-27
    © Photo / Pavel Novikov / Su-57
    المقاتلة الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس "سو-27"

    يتم تجهيز الطائرة بـ6 نقاط تعليق خارجية و4 مخادع داخل لوضع السلاح داخل جسم الطائرة، وتشمل أسلحتها ترسانة كبيرة من الصواريخ والقنابل، التي تضم نوعين من الصواريخ "جو - جو" متوسط وبعيد المدى، وصواريخ "جو - أرض" قصيرة المدى.

    كما تضم صواريخ "جو - أرض" مضادة للرادارات، وصواريخ مضادة للسفن، وقنابل، إضافة إلى مدفع مدمج عيار 30 مم سرعته 1500 طلقة/ الدقيقة.

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    الكلمات الدلالية:
    مقاتلات سو 57 باك فا, الجيش الروسي, روسيا
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