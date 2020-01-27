روسيا ترسل الفوج الثاني من "إس-400" إلى الصين

أعلن مصدر دبلوماسي عسكري لوسائل إعلام روسية أن روسيا أكملت تسليم مجموعة الفوج الثاني من أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي "إس-400" إلى الصين.

وقال المصدر: "تم تسليم المجموعة الثانية من "إس-400" إلى الصين مركز القيادة، وتم الانتهاء من تسليم تقسيمين من منصات الإطلاق، ومحطات الرادار ، والطاقة والمعدات المساعدة، وقطع الغيار والأدوات. كما استلم الزبون أكثر من 120 صاروخا موجها حديثا من نوعين".

وأوضح المصدر أن شهادة قبول المجموعة الثانية من إس-400 تم توقيعها في الصين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وأضاف: "منذ لحظة توقيع المستند، بدأ سريان أحكام العقد الخاص بخدمة الضمان لمدة 18 شهرًا للمعدات من قبل الجانب الروسي".

وأشار المصدر إلى أن جميع الأجزاء من المجموعة الثانية تم تسليمها إلى الصين عن طريق البحر.

يذكر أنه، في يوليو/تموز من العام الماضي، أرسلت روسيا سفينة نقل إلى الصين مع الدفعة الأولى من المعدات من الفوج الثاني من مجموعة إس-400 المخصصة لجيش التحرير الشعبي الصيني.

تم الانتهاء من تصنيع المجموعة الثانية من إس-400 المخصصة للصين في أبريل/نيسان 2019.