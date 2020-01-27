صد غارة جوية وتدمير ألغام...لقطات من تدريبات أسطول بحر قزوين

أفادت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية أن أطقم السفن الصاروخية "داغستان" و"تتارستان"، وسفن المدفعية الصغيرة "أستراخان" و"فولغودونسك" و"غراد سفياجسك"، وقوارب الإنزال وكاسحات الألغام في أسطول بحر قزوين أكملت المهام العملية المتمثلة في تدمير عدو افتراضي في بحر قزوين.

وقالت الخدمة إن "البحارة من أسطول بحر قزوين صدوا غارة طائرة العدو الافتراضي باستخدام أسلحة المدفعية البحرية، ونظمت التحكم في القوات ووسائل أنظمة سفن الدفاع الجوي، ودمرت الألغام العائمة".

شارك نحو 1500 من العسكريين في التدريب على أراضي جمهورية داغستان ومنطقة أستراخان في روسيا الاتحادية، وشاركت أكثر من 30 سفينة حربية وسفن دعم تابعة لأسطول بحر قزوين، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، ونحو 10 وحدات من المروحيات وطائرة تابعة لجيش الطيران الرابع من جيش سلاح الجو والدفاع الجوي.