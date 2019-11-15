يوم أسطول بحر قزوين...قوة جبارة للدفاع عن الحدود الجنوبية لروسيا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تم فيه جمع لقطات من التدريبات والمناورات للسفن والطائرات والقوات الساحلية للأسطول.

يحتفل أسطول بحر قزوين، الذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم بطرس الأول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1722، بالذكرى 297 له. نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو تم فيه جمع لقطات من التدريبات والمناورات للسفن والطائرات والقوات الساحلية للأسطول.

وأشار الأميرال سيرغي بينشوك، قائد أسطول بحر قزوين، إلى المعدلات العالية في التدريب القتالي في هذا العام.

وقال بينشوك: "في العام الدراسي 2019، تم إجراء حوالي 200 تمرين قتالي من قبل تشكيلات بحرية، وهو ما يزيد بنسبة 20 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وحوالي عشر عمليات إطلاق صواريخ كروز من السفن والقوارب، وعشرات من عمليات الإطلاق بالمدفعية، و60 تدريبا ضد الألغام، وحقول ألغام عملية".

على وجه الخصوص، شارك الأسطول في تمرينين للقيادة الاستراتيجية على أعلى مستوى "سنتر-2019" و"غروم-2019".

استذكر بينتشوك أنه وفقًا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية وبرنامج التسلح الحكومي للفترة من 2018 إلى 2027، يتم نقل الأسطول من أستراخان إلى القواعد الرئيسية للقوات البحرية والوحدات الساحلية على أراضي جمهورية داغستان.

وقال قائد أسطول بحر قزوين: "يهدف الانتقال إلى زيادة حركة القوات وعدم الاعتماد على الظروف المناخية والطقس في الشتاء".

وأضاف سيرغي بينشوك أنه منذ فترة وجيزة، بدأ أحدث مجمع تدريبي العمل، الذي تم تصميمه خصيصًا لتدريب أفراد القوات الخاصة على مكافحة قوات ووسائل التخريب.

وقال بينشوك: "تشمل بنيته التحتية مجموعة حديثة لتدريب السباحين المقاتلين، والتي ليس لها نظائر في بلادنا وهي فخر الأسطول".

لاحظ الأميرال أنه في عام 2019، بدأ قارب مضاد للتخريب "يونارمييتس داغستان" من المشروع 21980، المجهز بأحدث المعدات والأسلحة، بمهمة قتالية.

وقال القائد: "حتى نهاية عام 2019، سيتولى مجمع صواريخ بال الساحلي مهمة قتالية في أسطول بحر قزوين".