الجيش الروسي يحصل على السفينة الصاروخية "كاراكورت" الخامسة

أعلن ممثل مصنع "غوركي" أنه من المخطط تسليم البحرية الروسية السفينة الأخيرة في سلسلة من خمس سفن صواريخ صغيرة من المشروع 22800 "كاراكورت"، التي بناها المصنع في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "السفينة الخامسة من سلسلة سفن المشروع "22800" من المقرر تسليمها في أكتوبر 2022".

ومع ذلك، لم يستبعد أن يستمر بناء هذه السلسلة. وقال ممثل المصنع: "إن قرار مواصلة بناء السلسلة ومواصلة تصميم هذه السفن سوف يعتمد على تجربة تشغيل السفن التي سلمت إلى الأساطيل".

وتنتمي كل السفن من مشروع 22800 "كاراكوت" إلى فئة السفن الصاروخية الصغيرة. والغرض الرئيسي منها هوالقيام بعمليات عسكرية في المناطق البحرية القريبة.

والسفن من هذا المشروع مزودة بالمجمعات الهجومية وأسلحة الدفاع الجوي، وأنظمة القيادة العسكرية والكشف وتحديد الهدف والاتصالات.