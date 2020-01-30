ألمانيا تتخلى عن طائرات أمريكية مسيرة

تخلت ألمانيا عن شراء طائرات الاستطلاع المسيرة (UAVs) MQ-4C Triton ، التي تنتجها الشركة الأمريكية نورثروب جرومان. بدلاً من ذلك، ستحصل الحكومة الألمانية على طائرة استطلاع إلكترونية على أساس طائرةBombardier Global 6000. لكن هذه الطائرة مصنعة في كندا، وليس في الولايات المتحدة.

وكانت ألمانيا قد طلبت أربع طائرات مسيرة في أبريل/نيسان 2018. وقبل عامين، كانت الإدارة العسكرية الألمانية ستحصل على طائرات مسيرة تستخدمها البحرية الأمريكية. وبدا أن الصفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مسألة تمت تسويتها، وفقا لموقع "توب وار".

لكن بعد ذلك أعلنت ألمانيا عن عيوب الطائرات المسيرة. وفقًا للجيش الألماني، لا تتوافق المعدات الأمريكية مع معايير السلامة المتعلقة بالمجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي. كما اشتكى المسؤولون الألمان من التكلفة الباهظة للطائرات.