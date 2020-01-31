تزويد كاسحة ألغام روسية بنظام دفاعي جديد

سيتم تحديث كاسحات الألغام من المشروع 12700 "ألكسندريت" من السفينة الثامنة من هذه السلسلة، وستحصل على مجمع جديد مضاد للألغام.

وأعلن كبير المستشارين لرئيس شركة بناء السفن المتحدة، فيكتور تشيركون، خلال حفل إطلاق السفينة الرابعة من المشروع "ياكوف باليايف" إلى الماء في سان بطرسبورغ أنه بالإضافة إلى ذلك، أثناء تحديث كاسحات الألغام، سيتم زيادة طول السفينة لاستيعاب المزيد من المعدات التقنية، وفقا لموقع Sudostroenie.info.

كما أضافت الخدمة الصحفية لمصنع سريدنو-نيفسكي أنه، لا تزال تنتظر السفينة الانتهاء من العمل، وسلسلة من تجارب الإرساء. من المخطط أن يتم تسليم كاسحة ألغام في الصيف للبحرية الروسية.

تم تصميم كاسحات الألغام من المشروع 12700 للبحث عن الألغام وتدميرها في مياه القواعد البحرية. السفن مجهزة بمحطات السونار. يتم تثبيتها على متنها، وعلى المركبات التي تعمل بالتحكم عن بعد والتي تعمل تحت الماء. يخطط لتجهيز السفينة بقوارب مسيرة. سعة السفينة - 890 طنا، السرعة - 16.5 عقدة. من المخطط بناء حوالي 30 كاسحة ألغام من مشروع 12700.