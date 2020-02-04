روسيا تختبر روبوتات قتالية جديدة... فيديو

يتم الآن اختبار سلسلة من أحدث الروبوتات "كوغانسك"، التي تتكون من خمس مركبات قتالية، في الظروف الميدانية.

وأحدث روبوت من الروبوتات هو روبوت بي تي إر "راكوشكا" 17 طنا، الذي يختلف عن ناقلة مدرعة عادية، بعدم وجود طاقم وإمكانية التحكم عن بعد. والروبوت "نوسيمي" بفضل وزنه الخفيف 12 كغ وقدرته على الحركة بسرعة كبيرة ينفذ مهمة الاستطلاع. المركبات "ليوخكي" و"فوزيمي" (الوزن 200 كغ و2 طن على التوالي) مصممة لإزالة الألغام. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تزويد الروبوتات بأسلحة قتالية وتنفيذ المهام القتالية. والروبوت الأخير هو "نيريختا".

علق الخبير العسكري أليكسي ليونوف على ظهور هذه الروبوتات على قناة "زفيزدا" الروسية قائلا إن كل الروبوتات قادرة على أداء المهام في إطار نظام تحكم واحد، وتتلقى الأوامر من مركز قيادة واحد.

وأوضح الخبير سبب وجود 5 روبوتات في سلسلة "كونغاس"، إن هذا العدد من الأجهزة المتنوعة قادر على إجراء العمليات القتالية بشكل أكثر فعالية. على وجه الخصوص هي قادرة في وقت واحد على تحرير المناطق السكنية، وطرد وحدات العدو من هناك وتفتيش المباني وتطهير المنطقة.

وقال ليونوف: "أي العديد من الإمكانيات في آن واحد، 5 احتمالات لتنفيذ المهام المختلفة".