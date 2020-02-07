إمكانيات منظومة "بانتسير" المزودة بصاروخ جديد

صرح فاليري سلوغين، أحد مصممي أنظمة الدفاع الجوي في مكتب تصميم "شيبونوفا"، أن صاروخًا جديدًا ظهر في ترسانة نظام الدفاع الجوي الصاروخي- المدفعي "بانتسير".

في الوقت نفسه، ذكر أن الصاروخ الجديد لديه سرعة تفوق سرعة الصوت تبلغ 5 ماخ أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، زاد الحد الأقصى للمدى أيضًا - ما يصل إلى 40 كم.

فما هو هذا الصاروخ الجديد وكيف سيحسن عمل منظومة "بانتسير"؟

أولا، يتحدث موقع "أغيتبرو" عن تصميم الصاروخ، إن هذا الصاروخ بني من مرحلتين – التسريع والسير. المرحلة الأولى من الصاروخ هي مسرع إطلاق بوقود مختلط عالي التخصيب، يعمل لمدة ثانيتين وخلال هذه الفترة يسرع الصاروخ إلى 1300 متر في الثانية، ثم ينفصل. في مرحلة العمل، لا يمكن السيطرة على مسار الصاروخ. بعد ذلك، تستمر المرحلة الرئيسية من الصاروخ في الطيران بشكل تلقائي. نظام توجيه الصواريخ هو قيادة الراديو.

إن مثل هذه البنية الصاروخية مع طريقة توجيه الأوامر الراديوية المطبقة تسمح بتقليل تكلفتها واستخدامها بكميات كبيرة. بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، التي ينتمي إليها "بانتسير-إس1"، يعد هذا أحد أهم العوامل، لأن الغرض الرئيسي منه هو مكافحة أسلحة الطيران المختلفة، مثل صواريخ كروز والقنابل الموجهة وصواريخ متنوعة "جو-سطح".

بناءً على البيانات المتوفرة في المصادر المفتوحة ، فإن "بانتسير" الجديدة ليست لدياه أي اختلافات ثورية. زادت كتلة وأبعاد الصاروخ الجديد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة خطيرة في طول وقطر مرحلة السريع. على النقيض من ذلك، أصبحت مرحلة السير أصغر في القطر. احتفظ الصاروخ بنظام توجيه الأوامر الراديوية. وبالتالي، فإن سر زيادة سرعة صاروخ جديد هو تقليل كتلة مرحلة السير وزيادة مرحلة الإنطلاق بشكل ملحوظ.

زيادة السرعة القصوى لصاروخ جديد سيزيد من متوسط ​​السرعة على المسار، مما يعني تقليل وقت الاقتراب من الهدف، وهو أمر بالغ الأهمية في صد ضربة هائلة لصواريخ كروز وغيرها من أسلحة الهجوم الجوي. سيسمح هذا أيضا بالتعامل مع أهداف أسرع. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون الأهداف المناورة، مثل الطائرات التكتيكية، أكثر عرضة للضربة.

يصل الحد الأقصى لمنطقة التدمير للصاروخ الجديد، وفقا للبيانات المذكورة، إلى 40 كيلومترا ويصل ارتفاعها إلى 15 كيلومترا.

في الوقت الحالي، يجري العمل على إنشاء صواريخ متخصصة صغيرة الحجم لتدمير الطائرات المسيرة. من المفترض أن يكون قطر هذه الصواريخ أقل بكثير من 57إيه6 الموجودة ولكن بنفس الطول، وبدلاً من صاروخ قياسي، سيكون من الممكن وضع حزمة من أربعة صواريخ صغيرة الحجم.