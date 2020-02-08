أول اختبار لصاروخ "مينتمين-3" الأمريكي هذا العام.. فيديو

تم نشر فيديو لاختبار الولايات المتحدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينتمين-3" الأول في هذا العام.

وجرى الاختبار في 5 فبراير/شباط في قاعدة "فاندينبيرغ" في كاليفورنيا. وأشارت قيادة سلاح الجو الأمريكي على فيسبوك أنه تم إطلاق الصاروخ دون رأس حربي، وتم فحص تشغيل أنظمة القياس عن بعد والتحكم والاتصال أثناء الرحلة.

وفقًا لموقع KSBY News ،من المقرر هذا العام إجراء، على الأقل اثنين من هذه الاختبارات.

وجرى هذا الاختبار قبل عام واحد بالضبط من نهاية اتفاقية نزع السلاح النووي (الاتفاقية المتبقية الوحيدة بين موسكو وواشنطن)- ستارت-3 التي ستنتهي في 5 فبراير عام 2021.

Minuteman III - هو صاروخ باليستي عابر للقارات. إنه قادر على حمل رأس حربي بقوة تصل إلى 300 كيلو طن، ويبلغ مداه 12 ألف كيلومتر. سلاح الجو الأمريكي لديه 450 قطعة من هذه الصواريخ.