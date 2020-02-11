هل يؤثر فيروس كورونا الجديد على صفقة "إس-400" مع الصين

أعلن رئيس "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف أن انتشار النوع الجديد من فيروس كورونا "2019-nCoV" قد يؤثر على إرسال نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى الصين.

وقال ميخييف لوكالات روسية: "على أي حال، سوف نضع هذا السناريو في الحسبان. لا أستبعد حصول بعض التأخيرات في تنفيذ جميع العقود".

في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، أكملت روسيا تسليم مجموعة الفوج الثاني من أنظمة الصواريخ "إس-400" إلى الصين.

وقد بلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا 1016. ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

يذكر أن تفشي فيروس كورونا وحمى الخنازير تسببا في رفع تكلفة الغذاء وغيره من المنتجات في الصين.