اختبار أحدث فرقاطة روسية "الأدميرال كاساتونوف"... فيديو

وتظهر في الفيديو اختبارات أنظمة السفن لوضع أهداف كاذبة والتشويش السلبي، والتي تحمي السفينة من هجمات الأسلحة الصاروخية عالية الدقة.

كان من المخطط أن يتم تسليم أول فرقاطة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350 "أميرال أسطول كاساتونوف" في عام 2019، ولكن الاختبارات لم تنتهِ بسبب العاصفة في بحر بارنتس.

تعد أدميرال أسطول كاساتونوف أول سفينة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350. وسيكون بإمكانها القيام بمهام مختلفة، بما في ذلك ضرب السفن السطحية وقوات الإنزال والقوافل والبحث عن الغواصات والأهداف البرية وتدميرها والسفن المضادة للغواصات والدفاع المضاد للصواريخ والدفاع المضاد للصواريخ والسفن وعمليات مشتركة مع قوات الهجوم البرمائية، وحماية حدود الدولة، والمشاركة في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن سفينة الدورية "أدميرال كاساتونوف"، التي بنيت في مصنع لبناء السفن في سانت بطرسبرغ، مصممة لتدمير السفن والغواصات والأهداف الأرضية. أساس التسلح هو صواريخ كروز: 16 كاليبر وأونيكس. وهناك 32 صاروخًا آخرا من طراز ريدوت المضادة للطائرات وبنادق "بالاش" سريعة إطلاق النار تحمي الفرقاطة من الهجمات الجوية. تتمثل الأسلحة المضادة للغواصات بطوربيدات ومضادات طوربيدات في مجمع "باكيت-إن كي". يوجد على متنها مكان لمروحية كا-27.